Освободим Вас от необходимости общаться с кредиторам (банками, МФО и т.д.) и коллекторами. Все контакты с ними возьмет на себя наш юрист.

Соберем все документы, необходимые для проведения процедуры банкротства.

Составим реестр кредиторов и имущества

Составим заявление, сформируем полный пакет документов и подадим его в Арбитражный суд.

Представим Ваши интересы в суде (Вам не нужно ходить в суд).

Подберем кандидатуру Арбитражного Управляющего, который добьется полного списания ваших долгов.

Окажем полное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры банкротства от начала до конца.