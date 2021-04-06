Работает учителем в школе. Взяла два кредита на сумму 600 т.р. Не всегда хватало зарплаты, поэтому брала микрозаймы для гашения ежемесячных платежей по кредитам. В итоге к двум потребительским кредитам прибавились 18 микрозаймов на сумму 200 т.р. Начали беспокоить кредиторы и коллекторы. После обращения в нашу компанию, ей был предоставлен персональный юрист, который взял на себя все переговоры с коллекторами и кредиторами. А по истечении 6 мес. все кредиты и займы были списаны по решению арбитражного суда.
Алевтина М.