Омск: (3812) 79-03-70
Тюмень: (3452) 50-05-81

Спишем Ваши Кредиты!

Гарантируем 100% списание Ваших кредитов и иных долгов

Бесплатно предоставляем консультацию эксперта

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Мы самостоятельно (без вашего участия):

Освободим Вас от необходимости общаться с кредиторам (банками, МФО и т.д.) и коллекторами. Все контакты с ними возьмет на себя наш юрист.
Соберем все документы, необходимые для проведения процедуры банкротства.
Составим реестр кредиторов и имущества
Составим заявление, сформируем полный пакет документов и подадим его в Арбитражный суд.
Представим Ваши интересы в суде (Вам не нужно ходить в суд).
Подберем кандидатуру Арбитражного Управляющего, который добьется полного списания ваших долгов.
Окажем полное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры банкротства от начала до конца.

Предлагаем два варианта списания кредитов

Внесудебное банкротство (бесплатное)

Судебное банкротство

Какие долги не могут быть списаны


по невыплаченной зарплате или выходным пособиям


по алиментам


по возмещению морального или физического вреда

Ваши долги не из этих категорий?
Поздравляем, Ваши долги можно списать!

Результат процедуры списания кредитов

Вы никому ничего не должны
Кредиторы перестают вас преследовать и предъявлять претензии
Чистая кредитная история – все кредиты списаны, задолженность равна нулю
Новая жизнь без долгов

Банкротство физических лиц — законный способ полностью списать свои долги. Благодаря принятому закону N 127-ФЗ, любой гражданин РФ, который оказался в безвыходном положении и не может исполнять свои обязанности перед кредиторами, может абсолютно законно списать свои долги с помощью арбитражного суда.

Избавьтесь от кредитных долгов законно!!!

cделайте первый шаг — позвоните нам:

В Омске:
8 (3812) 79-03-70

В Тюмени:
8 (3452) 50-05-81

В Новосибирске:
8 (383) 309-27-83

В Екатеринбурге:
8 (343) 227-39-73

В Челябинске:
8 (351) 214-23-96

В Томске:
8 (3822) 60-93-96

В Барнауле:
8 (3852) 56-05-13

Держим низкую стоимость наших услуг, при 100% гарантии результата.
Нашли дешевле — снизим стоимость еще на 10%.

Примеры нашей работы с клиентами

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